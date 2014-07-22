В Харьков прибыл поезд с телами погибших во время авиакатастрофы «Боинг-777»

Как передает корреспондент УНИАН, в 11.20 поезд с четырьмя вагонами-рефрижераторами и одним прицепным вагоном прибыл на станцию. После этого вагоны-рефрижераторы с телами перецепят к другому тепловозу и отправят на территорию «Завода имени Малышева», к которому от станции Балашовка существует отдельный железнодорожный путь.Читайте такжеВ Харькове поезд с телами погибших пассажиров «Боинга» отправят на «Завод имени Малышева»

В эти минуты на железнодорожной ветви, которая ведет к заводу, дежурят работники милиции, начальник железнодорожной станции “Балашовка”, представители железной дороги и “Завода имени Малышева”.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». Согласно информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.Читайте такжеТела погибших в катастрофе Boeing-777 идентифицируют в Нидерландах

На месте аварии были найдены 282 тела и 87 фрагментов, принадлежащих 16 телам погибших людей. Боевики препятствовали доступу к месту крушения. Вечером 21 июля поезд с телами погибших в результате трагедии самолета отправился из Тореза Донецкой области в направлении Харькова через Донецк.