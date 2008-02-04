Азербайджан не получал официального предложения о проекте White Stream

Украинская сторона не обращалась ни с каким официальным предложением к азербайджанской стороне по поводу участия в проекте строительства газопровода White Stream (Белый поток). Об этом в понедельник на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Хазар ИБРАГИМ.

Как передает Day.Az, при этом он отметил, что Азербайджан до этого вносил свой вклад в дело обеспечения энергобезопасности Европы, и в будущем тоже будет вносить. «Вопросы энергетического сотрудничества являются темой многих переговоров с участием официальных лиц Азербайджана», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 29 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила Европейскому Союзу быть партнером в реализации проекта White Stream по поставкам газа в Европу.

28 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила о намерении совместно с Евросоюзом построить новый газопровод White Stream, который соединит страны Центральной Азии с государствами ЕС через Черное море и Украину.

30 января МИД Туркменистана заявил, что ему ничего не известно о планах строительства газопровода White Stream для поставок газа в Европу. 3 февраля Ю.ТИМОШЕНКО обсудила проект с послом Туркмении в Украине.

Идея “Белого потока” (White Stream) заключается в строительстве газопровода из Туркменистана через Каспийское море, Азербайджан до грузинского порта Супса, затем по дну Черного моря в Крым и далее в направлении Европейского Союза.

Впервые Ю.ТИМОШЕНКО выдвинула идею создания газопровода White Stream еще в 2005 году.