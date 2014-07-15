Израильский курорт Эйлат попал под ракетный обстрел

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля, "2 ракеты разорвались в Эйлате и одна в незаселенной местности".

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Наблюдатели отмечают, что обстрел Эйлата последовал за тем, как 14 июля вечером Египет выдвинул инициативу, предусматривающую безусловное прекращение огня между Израилем и сектором Газа.