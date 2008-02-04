Китай временно закроет границу с Киргизией

Власти Китая приняли решение закрыть границу с Киргизией с 5 по 10 февраля. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении посольства КНР в Киргизии. Причиной временного закрытия границы станет начало празднования в Китае восточного Нового года. «В эти дни через границу не будут производиться грузовые перевозки и переход ее гражданами», - уточнили в посольстве. Восточный Новый год, который в Китае называют еще Праздником весны, наступает в ночь с 6 на 7 февраля. Эти и последующие три дня в КНР объявлены выходными.

Газета.ру