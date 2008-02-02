Мировые цены на нефть значительно понизились

По итогам торгов на ведущих нефтяных биржах

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 1 февраля 2008 г. на ведущих нефтяных биржах значительно понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 89,44 (-2,77) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 88,96 (-2,79) долл./барр.

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