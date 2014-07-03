Саркози шокирован обвинениями и заявляет о политических манипуляциях

Об этом бывший французский лидер заявил в интервью телеканалам TF1 и Europe1, отрывки из которого просочились в СМИ, пишет ИТАР-ТАСС.

"Ситуация очень серьезная, - заявил Саркози. - Речь идет о политическом манипулировании правосудия. Французы должны это знать". Экс-президент отметил, что он был "глубоко шокирован" выдвинутыми против него обвинениями. "Делается все возможное, чтобы выставить меня в свете, который не соответствует действительности, - убежден Саркози. - Я никогда не совершал действий, противоречащих принципам правового государства и Республики".

Одновременно бывший президент Франции заявил, что не намерен отказываться от политических амбиций, несмотря на новое судебное расследование и обвинения в его адрес.

Читайте такжеСаркози официально обвинили в коррупции - СМИ

Также Саркози выступил с критикой действий судебных следователей, давших санкцию на прослушивание его телефонов на протяжении почти года после того, как он покинул Елисейский дворец. Подобное решение в отношении бывшего главы государства стало беспрецедентным в истории Пятой республики.

Минувшей ночью французские судьи предъявили Саркози обвинения по трем статьям. Его подозревают в активной коррупции, использовании в корыстных целях нарушения другими лицами тайны следствия и в торговле влиянием.