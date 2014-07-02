Москвичи прогоняют снабженцев террористов из дворов - соцсети

Об этом Антонова сообщила в соцсетях.

"У нас во дворе соседнего дома на Малой Грузинской, 31 только что стояли инкассаторский бронированный фургон и джип шевроле (без номеров). С надписями "Народная армия Донбасса". Перегородили проезд к дому. Скорая была вынуждена парковаться у помойки", - написала москвичка.

Они с мужем вызвали полицию, которая, осмотрев машины, обнаружила "каски, бронежилеты, ножи и резиновые дубинки".

Читайте такжеДесантник из Москвы: Мне стыдно за озверевшую Россию"Тем временем нашелся владелец автотранспортных средств. Гражданин РФ, Николай, не москвич. Товарищ оказался дерзким и нервным. Одет в военный камуфляж. Хамил нам с мужем, угрожая физической расправой, обзывал "либеральным г...ом"", - написала Антонова.

Также владелец машины сразу надел медицинскую маску, сославшись на то, что у него "хронический бронхит", сообщает российское издание Лента.ру в своем материале об инциденте.

По данным издания, в итоге сотрудники правоохранительных органов задержали представителя «Народной армии Донбасса».

После этого машины увез эвакуатор в сопровождении сотрудников полиции и ФСБ. Какие-либо комментарии от силовиков журанлистам получить не удалось.