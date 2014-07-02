Сегодня Молдова ратифицирует соглашение об ассоциации с ЕС

Председатель парламента Игорь Корман призвал депутатов независимо от политической ориентации проголосовать за ратификацию соглашения.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Брюссель ранее планировал подписать политический и торговый договор с Кишиневом в конце 2014 года. После аннексии украинского Крыма Евросоюз изменил дату на фоне опасений, что Москва будет пытаться препятствовать процессу евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы.