Сегодня Молдова ратифицирует соглашение об ассоциации с ЕС

08:39, 02 июля 2014
Мир
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Парламент Молдовы проведет сегодня специальное заседание для ратификации соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Этот документ премьер-министр страны Юрие Лянкэ подписал 27 июня в Брюсселе.

Молдова йде в ЄС / basarabia.md

Председатель парламента Игорь Корман призвал депутатов независимо от политической ориентации проголосовать за ратификацию соглашения.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Брюссель ранее планировал подписать политический и торговый договор с Кишиневом в конце 2014 года. После аннексии украинского Крыма Евросоюз изменил дату на фоне опасений, что Москва будет пытаться препятствовать процессу евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы.

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