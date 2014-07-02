Сегодня Молдова ратифицирует соглашение об ассоциации с ЕС
08:39, 02 июля 2014Мир
0
Парламент Молдовы проведет сегодня специальное заседание для ратификации соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Этот документ премьер-министр страны Юрие Лянкэ подписал 27 июня в Брюсселе.
Молдова идет в ЕС / basarabia.md
Председатель парламента Игорь Корман призвал депутатов независимо от политической ориентации проголосовать за ратификацию соглашения.
Об этом пишет "Радио Свобода".
Брюссель ранее планировал подписать политический и торговый договор с Кишиневом в конце 2014 года. После аннексии украинского Крыма Евросоюз изменил дату на фоне опасений, что Москва будет пытаться препятствовать процессу евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter