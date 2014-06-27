Европарламент будет выбирать нового президента Еврокомиссии 16 июля
19:34, 27 июня 2014Мир
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Об этом сегодня в Брюсселе сообщил президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей.
REUTERS
Европейский парламент проведет голосование за кандидатуру нового президента Европейской комиссии 16 июля.
Об этом сегодня в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась по результатам саммита ЕС, сообщил президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей, передает собственный корреспондент УНИАН.
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По словам президента Совета ЕС, кандидатура экс-премьера Люксембурга Жана-Клода Юнкера, который предложен на должность президента ЕС, получила в ходе голосования необходимое большинство.
«Кроме Великобритании и Венгрии все проголосовали «за», - проинформировал Ромпей.
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