Европарламент будет выбирать нового президента Еврокомиссии 16 июля

Европейский парламент проведет голосование за кандидатуру нового президента Европейской комиссии 16 июля.

Об этом сегодня в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась по результатам саммита ЕС, сообщил президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей, передает собственный корреспондент УНИАН.

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По словам президента Совета ЕС, кандидатура экс-премьера Люксембурга Жана-Клода Юнкера, который предложен на должность президента ЕС, получила в ходе голосования необходимое большинство.

«Кроме Великобритании и Венгрии все проголосовали «за», - проинформировал Ромпей.