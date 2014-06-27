В Брюсселе продолжается саммит, на котором Украина подписала ассоциацию с ЕС (онлайн-трансляция)

Основная часть саммита в Брюсселе началась сегодня утром, 27 июня, – лидеры ЕС начали съезжаться в здание Совета ЕС, известного под названием Юстус Липсиус (Justus Lipsius, выдающийся бельгийский филолог и гуманист 16-го столетия - прим. УНИАН) с 8 часов утра.

Начало саммита запланировано на 9 часов подписанием соглашений. Согласно заявленной повестке дня, первым будет подписано Соглашение об ассоциации с Грузией, потом – с Молдовой и третьим будет завершено подписание Соглашения об ассоциации с Украиной в целом.

После этой церемонии подписания саммит продолжит свою работу в режиме рабочей сессии и завершится рабочим ланчем.

По состоянию на 10.40 в Брюсселе началась церемония подписания соглашений об ассоциации Украины, Грузии и Республики Молдова с Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, в начале церемонии президент Совета ЕС Герман ван Ромпей приветствовал президента Украины Петра Порошенко, президента Грузии Георгия Маргвелашвили и премьер-министра Молдовы Юрия Лянке.

Ромпей назвал сегодняшний день историческим не только для этих трех стран, но и для Европейского Союза.

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Напомним, двухдневный саммит ЕС (26-27 июня), на котором будет подписано в целом Соглашение об ассоциации с Украиной и соглашения с Грузией и Молдовой, начался вчера, 26 июня, во второй половине дня с церемонии, посвященной столетию начала Первой мировой войны.

Перед обедом участники саммита заслушали приглашенного на встречу президента Украины Петра Порошенко. Он подробно рассказал о ситуации в стране и оценил положение на востоке Украины. Это было необходимо, поскольку от развития событий в Украине в ближайшие дни и часы зависит, будет ли в Брюсселе принято решение о переходе к третьей стадии санкций против России. Речь при этом идет о фактическом экономическом или финансовом эмбарго.

21 марта Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации. Соглашение предусматривает политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины с Европейским Союзом.

В случае ратификации соглашения Верховной Радой Украины в короткие сроки документ может временно быть имплементирован без того, чтобы ожидать ратификацию всеми 27 членами ЕС, которая может занять несколько лет.

Украина и ЕС планировали подписать Соглашение об ассоциации еще на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 29 ноября 2013 года. За неделю до подписания украинское правительство приостановило процесс евроинтеграции. Это привело к массовым акциям протеста в Украине, которые завершились устранением от власти президента Виктора Януковича.