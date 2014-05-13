У берегов Лампедузы утонул корабль, число жертв может достичь 200 человек - СМИ

Трагедия произошла во второй половине дня 12 мая. Сигнал о тонущем судне поступил на пульт береговой охраны в 13.00 по местному времени. Сразу же на помощь терпящим бедствие были направлены несколько кораблей и вертолет. По предварительным данным, небольшая лодка, направляющаяся в сторону Италии, перевозила более 400 нелегальных мигрантов из стран африканского континента, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеУ берегов Италии спасено более 1100 человек - СМИ

Согласно информации ВМС Италии, по предварительным итогам операции, которая продолжается до сих пор, спасти удалось 206 человек. В ближайшее время они будут доставлены в Катанию на борту фрегата «Геракл». Число тел, которые на данный момент нашли спасатели, по официальным данным составляет 17 человек, однако эта цифра может возрасти, так как порядка 200 нелегалов считаются без вести пропавшими.

Очередная трагедия, произошедшая у итальянских берегов, вновь подняла болезненный для Италии вопрос о нелегальной миграции. Глава МВД Анджелино Альфано обвинил Европу в бездействии и отказе помогать Риму в борьбе с нелегалами, пригрозив начать рассылать спасенных мигрантов по всем странам Евросоюза. Министр иностранных дел Италии Федерика Могерини подержала позицию коллеги, указав, что тема нелегальной миграции касается всех стран Евросоюза. «В настоящий момент мы обсуждаем этот вопрос, и, надеюсь, к следующему заседанию совета министров в июне будет дан первый ответ на него», - подчеркнула она. Кроме этого, напомнила министр, тема нелегальной миграции будет одной из центральных во время председательства Италии в ЕС во второй половине 2014 года.