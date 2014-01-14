Около 300 человек погибли при крушении парома в Южном Судане

Около 300 человек погибли в результате крушения парома на реке Белый Нил в Южном Судане, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных, передает РИА Новости.

«Согласно поступившим сообщениям, погибли от 200 до 300 человек, включая женщин и детей. Они все утонули», - цитирует агентство офицера южносуданской армии Филиппа Агуера.

По словам военного, беженцы из округа Малакаль сели на паром, спасаясь от вооруженных боевиков, которые возобновили нападения.

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По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) Николаса Брасса, десять тысяч человек из-за вооруженных беспорядков бежали из Южного Судана. В ночь на 16 декабря 2013 года в Джубе начались вооруженные беспорядки. В боях участвовали подразделения армии, принадлежащие к различным племенным группировкам. Затем столкновения произошли в других частях страны.

Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев Риек Машар позже договорились о прекращении боевых действий в связи с подготовкой к переговорам об урегулировании конфликта. В начале января представители конфликтующих сторон официально начали прямые мирные переговоры в эфиопской столице Аддис-Абебе.