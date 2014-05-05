Путин запретил мат в кино и на концертах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете нецензурной лексики в произведениях литературы и искусства, в продукции средств массовой информации, концертах, театральных постановках, зрелищно-развлекательных мероприятиях, а также при показе фильмов в кинотеатрах. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ИТАР-ТАСС.

Закон вводит штрафы за организацию "публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия".

Документ, в частности, запрещает использовать нецензурную брань "при показах фильмов в кинозалах", театральных постановках, открытии выставок, концертах, шоу и так далее. Определять слова и выражения, не соответствующие нормам литературного русского языка, будет "независимая экспертиза".

Читайте такжеРоссия ввела штрафы за матерщину в интернет-СМИШтрафы за нарушение закона для граждан составят от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

Кроме того, закон предусматривает запрет выдачи прокатного удостоверения фильмам, в которых звучит ненормативная лексика.

Закон обязывает производителей размещать на аудиовизуальной продукции и книгах предупреждение "нецензурная брань", при этом подобные товары обязательно должны продаваться в запечатанной упаковке.

Данные нормы не распространяются на продукцию, которая выпущена до дня вступления закона в силу.