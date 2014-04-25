Из-за снегопада на одной из трасс в РФ образовалась пробка длиною в 43 км

Движение на трассе М-55 в Бурятии затруднено — из-за снегопада образовалась пробка длиною в 43 километра, передают РИА Новости.

По данным ГУМЧС, в пятницу утром на трассе М-55 из-за снегопада и наледи на дороге затруднено движение с 240 по 283 километры.

"Затруднено движение 20 грузовых и десяти легковых автомобилей. В целях обеспечения безопасного движения данный участок дороги перекрыт для грузового транспорта в обоих направлениях", — говорится в сообщении.