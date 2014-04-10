НАТО может отправить солдат в страны Восточной Европы, которые ощущают угрозу от РФ

Военно-политический блок западных государств НАТО может отправитьсвоих солдат к государствам Восточной Европы, которые чувствуют угрозу в связи с последними действиями Российской федерации в Украине.

Об этом заявил агентству Associated Press главнокомандующий силами Альянса в Европе генерал Филипп Бридлов, который планирует контрмеры в связи с действиями россиян.

По его словам, речь идет о "набор мер на земле, море и в воздухе, которые будут гарантией для наших размещенных на ближайшем востоке союзников".

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Генерал сказал, что в этой миссии могут принять участие каждое из государств-членов НАТО, в том числе США, и добавил, что план действий должен быть готов ко вторнику.

Reuters также сообщила, что НАТО с мая втрое увеличит количество самолетов, которые патрулируют небо над Прибалтийскими государствами, - до 12 для укрепления обороны Восточной Европы из-за событий в Украине.

По данным агентства, это перемещение является частью плана для укрепления разного рода войск НАТО в Центральной и Восточной Европе.