Пентагон может отправить военный корабль в Черное море

"Некоторые рассматриваемые предложения предполагают возможную отправку еще одного военного корабля США в Черное море", - сказал представитель Пентагона журналистам.

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Кроме того, по его словам, в скором времени в Европу отправится группа офицеров для подготовки широкомасштабных учений НАТО. В марте США задержали в Средиземном море проходившую на Ближний Восток эскадру во главе с авианосцем "Джордж Буш". Один из эсминцев авианосной группы ненадолго зашел в Черное море, сообщает РИА Новости.

Ранее главнокомандующий силами НАТО американский генерал Филип Бридлав прервал свою поездку на родину и вернулся в Европу, где расположена штаб-квартира НАТО. По словам министра обороны США Чака Хейгела, Бридлав займется разработкой мер, которые позволят США заверить союзников по НАТО в поддержке Вашингтона.

"Мы попросили его рассмотреть весь спектр мер", - сказал Хейгел, не приводя подробностей. Он отказался сообщить, является ли одной из таких мер отправка постоянного контингента в страны Восточной Европы, входящие в НАТО. "Мы продолжаем рассматривать различные возможности и варианты", - заключил Хейгел.