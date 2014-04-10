На Первом канале вспыхнула ссора после проукраинских заявлений главреда "Независимой газеты"

03:46, 10 апреля 2014
Мир
5 0

В прямом эфире "Политики" на российском Первом канале, в четверг, 10 апреля, спикеры в студии набросились на главного редактора "Независимой газеты" Константина Ремчукова, который в своих высказываниях стал на защиту Украины.

Ремчуков стал на защиту Украины

Председатель Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Алексей Митрофанов сравнил политическую ситуацию в Украине с фильмом "Свадьба в Малиновке". 

"Украинская политика – это бесконечная свадьба в Малиновке. Попандопало, Трындычиха… Одна бригада следует туда, другая - туда", - заявил Митрофанов.

В свою очередь, на вопрос "что делать и что не делать России в связи со сложившейся ситуацией в Украине, и в частности на юго-востоке?"  ведущего Петра Толстого Ремчуков ответил: "Первое – уважительно относиться к Украине, как к государству, и не называть ее "свадьбой в Малиновке", не называть ее власти непонятно кем, потому что если это братская страна и она переживает сложные времена, мы должны ей помочь".

"Второе – обеспечить переговоры. И не обязательно вводить войска, чтобы защитить русских", - добавил Ремчуков.

Читайте такжеТарута назвал условия мирного разрешения конфликта с сепаратистами

Также журналист осудил слова луганского активиста организации "Русский союз Донбасса" Константина Миронченко о том, что он не хочет учить украинский язык.

"Что за гражданин Украины, которому противно изучать украинский язык?" - спросил он.

После этих слов сепаратисты, прибившие с Востока Украины, и россияне набросились на Ремчукова с возражениями и упреками. 

По материалам Обозреватель

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter