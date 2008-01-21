Президент Туркменистана разрешил ходить в цирк

Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАММЕДОВ 20 января снял запрет на оперу и цирк, введенный его предшественником, Сапармуратом Туркменбаши ВЕЛИКИМ (НИЯЗОВЫМ), сообщает AP.

Выступая по национальному телевидению, действующий президент заявил, что "народ его динамично развивающейся страны" заслуживает подобные развлечения.

"Наша процветающая Родина не должна оставаться в стороне от остального мира", - сказал Г.БЕРДЫМУХАММЕДОВ, комментируя свое решение.

Запрет на оба вида развлечений был введен в 2001 году прежним главой государства, который счел, что опера, балет, цирк и тому подобное чуждо туркменской культуре.

Напомним, что это уже не первое послабление введенных при Туркменбаши суровых порядков, которое Г.БЕРДЫМУХАММЕДОВ делает своим соотечественникам. Несколькими днями ранее он вернул женщинам праздник 8 марта, а всему народу разрешил отмечать 9 мая.

До этого он, например, разрешил повышать квалификацию туркменским медикам, открывать обменные пункты и читать иностранную прессу.