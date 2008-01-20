Саакашвили обещает включить оппозицию в состав правительства

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ обещает включить представителей оппозиции в новый состав правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.СААКАШВИЛИ заявил сегодня в Тбилиси после своей инаугурации в приветственном слове к гостям и гражданам Грузии.

«В правительство должны войти не только представители власти, но и оппозиции», - сказал М.СААКАШВИЛИ.

При этом глава Грузинского государства предупредил всех должностных лиц об ответственности за бездействие при реализации программы «Грузия без бедности».

«Я обращаюсь ко всем, кто занимает государственные должности. Ни одна минута бездействия не будет прощаться. Мы строим государство для всех грузин, а не для отдельной их части», - отметил он.

М.СААКАШВИЛИ также заявил о необходимости консолидации всех сил Грузии.

«Есть много партий, но отечество одно. Есть много религий, но существует одна непоколебимая вера: наша сила - в единстве», - подчеркнул М.СААКАШВИЛИ.