В 2020-м Росия останется совсем беззащитной?

Главком Военно-воздушных сил РФ Александр Зелин считает, что уже к 2020 году практически вся территория России может стать уязвимой для средств воздушно-космического нападения иностранных государств.

"Анализ развития средств воздушно-космического нападения иностранных государств показывает, что уже в период до 2020 года произойдут коренные изменения, связанные с освоением воздушно-космического пространства как единой сферы вооруженной борьбы. И именно в этот период на вооружение "основных" иностранных государств поступят принципиально новые средства и системы, гиперзвуковые и воздушно-космические летательные аппараты, разведывательного плана беспилотные аппараты", - сказал главком, выступая на конференции в Москве.

По его словам, таким образом произойдет интеграция средств разведки, связи, навигации и управления в единую информационно-разведывательную управляющуюся систему, качественно изменяются формы и способы разведки войск и сил.

"В этих условиях потенциальный противник получит возможности наносить скоординированные во времени и пространстве высокоточные удары практически по всем целям на территории РФ", - констатировал Зелин.

РИА новости