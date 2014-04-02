Американский банк заблокировал трансфер российского посольства
00:10, 02 апреля 2014Мир
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Россияне возмущены, что американский банк JPMorgan Chase заблокировал денежный трансфер посольства России в Астане, объяснив это действием санкций в отношении России
Россия обещает отомстить американским посольствам / Фото : REUTERS
Официальный представитель МИД России Алексей Лукашевич назвал решение банка неприемлемым, незаконным и абсурдным и заявил, что JPMorgan Chase предоставил администрации США "медвежью услугу", сообщает BBC Украина.
"Если американская финансовая структура рассчитывала таким образом "отличиться", заработав очки перед Белым домом, то явно перестаралась", - заявил Лукашевич.
Он подчеркнул, что любые враждебные действия против российской дипмиссии могут получить реакцию, которая неизбежно скажется на работе посольства и генконсульств США в России.
В самом банке ситуацию пока не прокомментировали. Деньги предназначались страховой компании "Согаз".
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