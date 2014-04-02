Американский банк заблокировал трансфер российского посольства

Официальный представитель МИД России Алексей Лукашевич назвал решение банка неприемлемым, незаконным и абсурдным и заявил, что JPMorgan Chase предоставил администрации США "медвежью услугу", сообщает BBC Украина.

"Если американская финансовая структура рассчитывала таким образом "отличиться", заработав очки перед Белым домом, то явно перестаралась", - заявил Лукашевич.

Он подчеркнул, что любые враждебные действия против российской дипмиссии могут получить реакцию, которая неизбежно скажется на работе посольства и генконсульств США в России.

В самом банке ситуацию пока не прокомментировали. Деньги предназначались страховой компании "Согаз".