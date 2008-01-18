Евросоюз хочет принять Украину, но не сразу

Бельгия поддерживает евроинтеграционные стремления Украины и считает необходимым дифференцировать Европейскую политику соседства (ЕПС).

Об этом УНИАН сообщил источник в бельгийском МИДе после сегодняшней встречи министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО со своим бельгийским коллегой Карелом ДЕ ГУХТОМ.

“Мы приветствуем европейские амбиции Украины. К.ДЕ ГУХТ выступает за усиление ЕПС и ее диверсификацию”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, Бельгия считает, что в рамках ЕПС должен быть разработан специальный подход для Украины с учетом особенностей этой страны и состояния нынешних отношений между Украиной и ЕС.

Собеседник агентства отметил, что в ходе сегодняшней встречи бельгийской министр иностранных дел заверил своего украинского коллегу в поддержке Бельгией дальнейшего расширения, в том числе, за счет Украины. В то же время, по словам источника, это не может состояться завтра или послезавтра, поскольку на сегодня существуют как нерешенные вопросы в самой Украине, так и сложности в способности ЕС воспринять новые страны-члены.

“За последние 4 года ЕС увеличился фактически вдвое, приняв 12 новых стран-членов. И сейчас ситуация в ЕС немного напоминает ремонт дома: когда вы имели отделочных материалов на небольшой дом, и вдруг выяснилось, что ваш дом будет вдвое большим. Теперь Европе нужно подобрать необходимые ковры, люстры и обои для всех новых комнат”, - сказал собеседник агентства.

В то же время, он отметил, что Украина должна продолжить свои внутренние реформы, в частности, экономические с целью улучшения конкурентоспособности своей экономики.

Как сообщал УНИАН, Европейская политика соседства была утверждена в июне 2004 года. На сегодня в ней принимают участие 16 стран, в том числе и Украина.

15 ноября 2007 года Европарламент одобрил доклад Чарльза ТЕННОКА (группа народных партий, Великобритания) и Раймона ОБИОЛСА И ЖЕРМА (группа социалистических партий, Испания), которым высказался за усиление ЕПС и ее диверсификацию на два направления: Восточное и Южное. Депутаты выразили убеждение в том, что восточные соседи ЕС, которые “четко идентифицируются как европейские страны и которые уважают верховенство права могут, в принципе... просить о членстве в ЕС”.

Украина неоднократно заявляла о том, что не считает ЕПС наилучшим инструментом для себя, поскольку ЕПС не предусматривает перспективы членства в ЕС.