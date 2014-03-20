Армения и ЕС могут подписать новое политическое соглашение - СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Радио «Азатутюн» (армянская служба Радио «Свобода»), которое цитирует премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна, который находится с визитом в Брюсселе.

Армянский премьер прибыл в бельгийскую столицу для участия в саммите Европейской народной партии.

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«На данный момент указывается новое направление: можно иметь отдельное большое политическое соглашение между Арменией и Евросоюзом, и в этом направлении мы проводим работу с нашими европейскими коллегами», - сказал Саркисян.

Премьер отметил, что новое соглашение учитывает достижения, зафиксированные в результате предыдущих соглашений, и те программы и институты, которые Армения создала в рамках финансовой поддержки ЕС. «На этой основе разрабатывается новая стратегия о том, как расширить и углубить наши отношения с ЕС, и там у нас есть полноценное взаимопонимание», - отметил Саркисян.

Планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года на вильнюсском саммите «Восточного партнерства». Однако в сентябре Армения заявила о намерении вступить в Таможенный союз и участвовать в дальнейшем в формировании Евразийского экономического союза. «Дорожная карта» по вступлению Армении в ТС была подписана 24 декабря в Москве на заседании Евразийского интеграционного союза.