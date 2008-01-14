Словения назвала 5 приоритетов своего председательствования в Евросоюзе

Словения во время своего председательства в Европейском Союзе в первом полугодии 2008 года предлагает пять приоритетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве посол Словении в Украине Примож ШЕЛИГО.

По его словам, приоритеты действий Словении во время председательства в ЕС во многих аспектах отмечаются продолжениям общей 18-месячной Программы Германии и Португалии.

Посол подчеркнул, что Словения - первая новая страна ЕС, которая перебрала на себя председательство в Евросоюзе.

Первым приоритетом, по словам посла, является успешная ратификация Лиссабонского соглашения, которая является первым соглашением, подписанным всеми 27 странами-членами ЕС. Словения считает, что все страны ЕС должны сконцентрировать внимание на завершении процесса ратификации соглашения в 2008 году для обеспечения вступления в действие этого соглашения до следующих выборов Европейского парламента в 2009 году. Посол заверил, что Словения ставит целью создать позитивный пример для всех стран-членов ЕС, ратифицировав соглашение не позже начала 2008 года.

Вторым приоритетом является Лиссабонская стратегия. П.ШЕЛИГО отметил, что Лиссабонская стратегия является одним из основополагающих аспектов председательства Словении. Он напомнил, что уже реализован первый этап, и во время весеннего заседания Совета Европы ожидается начало второго этапа обновления Лиссабонской стратегии. Словения считает, что внимание должно быть сосредоточено на четырех основных аспектах Лиссабонской стратегии: инвестиции в исследование; знания и инновации; развитие конкурентоспособной среды бизнеса; адаптация рынка труда в соответствии с демографическими изменениями; энергетическая политика и изменение климата.

Третьим приоритетом председательства Словении посол назвал вопрос энергии и климата. Словения убеждена, что вопросы энергетических проблем и изменения климата нуждаются в решительных действиях всех 27 стран - членов ЕС.

Четвертым приоритетом председательства Словении является расширение и европейская политика соседства. П.ШЕЛИГО отметил, что Словения считает расширение одним из наиболее успешных направлений политики ЕС. Он сообщил, что во время председательства Словении будет продолжен процесс переговоров о вступлении в ЕС с Хорватией и Турцией. Кроме того, Словения будет уделять внимание региону Косово.

Пятым приоритетом председательства Словении в ЕС будет культурный диалог.

Посол напомнил, что 2008 год был провозглашен Европейским годом межкультурного диалога. П.ШЕЛИГО заметил, что Словения понимает межкультурный диалог как основу для долговременных действий ЕС. «Покончить со стереотипами и предубеждениями, популяризировать весомость межкультурного диалога в европейском обществе является чрезвычайно важным», - сказал он.

Кроме того, П.ШЕЛИГО сообщил, что Евросоюз надеется начать переговоры с Украиной по соглашению о зоне свободной торговли в первой половине 2008 года, в зависимости от результатов переговоров о членстве Украины в ВТО.

Он также сообщил, что в конце мая в Киеве планируется провести ряд встреч между Украиной и ЕС в области юстиции и внутренних дел.

Также, по словам посла, важным этапом словенского председательства будет проведение в Украине встреч «Черноморского взаимодействия», запланированное на 14 февраля 2008 года.