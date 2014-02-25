США готовы к полному выводу войск из Афганистана в 2014 году - Обама

"Президент Обама попросил Пентагон подготовить адекватные планы по выводу войск к концу года, если США решат не оставлять войска в Афганистане после 2014 года", - говорится в заявлении.

В то же время, если соглашение будет подписано, Вашингтон готов оставить в стране "ограниченную миссию" советников и инструкторов, которые будут помогать афганской армии в борьбе с остатками "Аль-Каиды", уточнил Обама.

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"Таким образом, мы оставляем возможность подписания соглашения о безопасности с Афганистаном позднее в этом году, хотя, чем дольше времени пройдет без соглашения, тем труднее будет спланировать и реализовать какую-либо миссию США", - сообщили в Белом доме.

Сразу после разговора Обамы и Карзая глава Пентагона Чак Хейгел заявил, что его ведомство приступает к планированию полного вывода войск к концу 2014 года. По его словам, Пентагон оставит США и НАТО ряд возможностей для принятия политических решений относительно будущего присутствия в Афганистане.