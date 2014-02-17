В Сирии власти договорились с повстанцами о локальном перемирии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Как отмечается, в переговорах о локальном перемирии участвовали представители местных жителей, бизнесмены и политики. Перемирие позволит доставить в город, на территории которого около года не прекращались ожесточенные бои, продовольствие и медикаменты.

Читайте такжеНа войне в Сирии детей отсылают воевать, насилуют и пытают - ООНПо данным Франс Пресс, ранее локальные соглашения о прекращении огня были достигнуты еще в нескольких пригородах Дамаска, в том числе в районах Барзе, Баб Тум и Ялда. В настоящее время ведутся переговоры о перемирии в городе Дария.

Конфликт в Сирии не прекращается с марта 2011 года, жертвами противостояния правительственных сил и вооруженной оппозиции стали уже более ста тысяч человек.