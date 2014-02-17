Угон эфиопского самолета совершил второй пилот

В швейцарской полиции рассказали, что второй пилот захватил управление лайнером, когда основной пилот отлучился в туалет. Угонщик сам посадил самолет в Женеве, а затем вылез из окна по веревке, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

В полиции также отметили, что жизни пассажиров и членов экипажа не подвергались риску, так как угонщик не был вооружен.

Угнанный рейс ET-702 следовал из эфиопской столицы Аддис-Абебы в Рим. На борту находилось около 200 человек.

Когда самолет пролетал над территорией Судана, с него поступило сообщение о его захвате. Лайнер приземлился в Женеве в шесть часов утра по местному времени (9 часов по Москве). Его отогнали на дальнюю стоянку и оцепили. Всех пассажиров вывели из самолета поднятыми над головой руками и посадили в автобусы.

Ранее сообщалось, что угонщик самолета хотел попросить в Швейцарии политическое убежище. Швейцарские власти на пресс-конференции подтвердили эту версию. По словам угонщика, он пошел на этот шаг, так как ему было страшно оставаться на родине.