Угонщика эфиопского самолета арестовали

Судно эфиопской авиакомпании приземлилось в Женеве после того, как его пилоты сообщили о захвате борта. Самолет следовал из Аддис-Асбебы в Рим. О захвате стало известно в тот момент, когда он пролетал над Суданом, сообщает Лента.ру со ссылкой на 24 heures.

Кто именно захватил судно, неизвестно. Сообщается, что перед тем как приземлиться в Женеве, самолет совершил над аэропортом несколько кругов. После посадки воздушных вокзал был заблокирован.

По сведениям, предоставленным авиакомпанией, никто из пассажиров не пострадал. На сайте Ethiopian Airlines говорится, что всех их доставят по месту назначения.