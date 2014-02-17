В московском метро установят интеллектуальную систему видеонаблюдения

Новая интеллектуальная система видеонаблюдения появится в московском метро до конца года и позволит предотвратить смертельные случаи в подземке, пишет ИТАР-ТАСС. Об этом газете "Известия" сообщил начальник службы безопасности столичного метро Владимир Муратов.

По данным издания, камеры, установленные в начале и конце платформы, будут подключены к системе интеллектуального видеонаблюдения (ИСВН), а по краю платформы проведут виртуальную линию. Если человек окажется на рельсах, система напрямую передаст сигнал в кабину машиниста, и тот успеет снизить скорость при заходе на станцию.

"В случае если человек будет заходить за виртуальную линию, дежурному по станции будет передан предупредительный сигнал. Дежурный по станции должен будет реагировать и просить пассажиров отойти от края платформы. Если же человек будет находиться на рельсах, то система будет сразу бить тревогу", - сказал Муратов.

Как пишет газета, на закупку видеокамер для метро будет потрачено около 4 млрд руб.

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Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков, в свою очередь, сообщил изданию, что подобная система не способна полностью решить проблему падения людей на рельсы в метрополитене.

"Это полумера, которая поможет только в том случае, если человек упал на рельсы, когда поезд находится далеко от платформы. Однако чаще всего происходит так, что человека либо сталкивают с платформы, либо он самостоятельно кидается под поезд именно при его приближении", - сказал Янков.

По его мнению, для обеспечения полной безопасности пассажиров необходимо устанавливать на станциях двери, которые автоматически открываются при остановке состава.