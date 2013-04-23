На улицах Тернополя повесят 120 видеокамер

Милиция планирует установить на улицах Тернополя 120 камер видеонаблюдения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, 23 апреля, на пресс-конференции начальник областного управления милиции Виктор Сак.

По его словам, соответствующее обращение уже направлено руководителям городского и областного совета.

«Сейчас такая система «Безопасное место» установлена только в Киеве и Донецке. Она позволяет постоянно наблюдать за ключевыми территориями в городе. В Тернополе мы хотим установить в целом 120 камер, еще 7 – на выездах из города для предупреждения угона машин", - сказал начальник управления.

Он отметил: "Наличие таких камер позволило бы нам быстрее устанавливать виновников ДТП, оперативно реагировать на правонарушения, облегчило бы работу следователей, которые из видеозаписей могли бы получить много необходимой информации».

Сметы программы В.Сак не назвал, поскольку пока окончательно еще не определено, какие камеры будут приобретены для конкретных участков.

«Камеры наблюдения стоят от 700 грн до 1,5 тыс. грн. На перекрестках необходимо устанавливать по 1,5 тыс. грн, чтобы четко просматривалось не только то, что происходит, но и были хорошо видны номера автомобиля. В то же время на других участках можно установить более дешевые камеры. На выезде из города – тоже более дорогие, чтобы они хорошо передавали изображение в темную пору суток», – сказал В.Сак.

По его словам, городской голова Тернополя Сергей Надал поддержал идею установки таких камер. Сейчас стражи порядка и работники мэрии определяются с местами их установки и характеристиками необходимой аппаратуры.

По данным начальника областного управления милиции, сегодня в Тернополе действует 60 камер, из них 48 – камеры ресторанов, банков и других частных учреждений, 12 – камеры, при помощи которых осуществляют наблюдение операторы-милиционеры.

«Наши камеры установлены в наиболее людных общественных местах, а также возле памятников», – отметил В.Сак.