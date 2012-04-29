В людных местах Днепропетровска появятся камеры наблюдения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровского городского совета со ссылкой на городского председателя Ивана Куличенко.

«Как оказалось, бетонные урны не являются безопасными для населения», - уточнил днепропетровский городской председатель.

По его словам, Приднепровская железная дорога уже завершает установку видеокамер наблюдения на привокзальной площади, в здании главного вокзала Днепропетровска и на перронах. На установку систем видеонаблюдения в местах массового скопления людей будут привлекаться бюджетные и внебюджетные средства.

И.Куличенко призвал свидетелей взрывов 27 апреля, нуждающихся в помощи, обращаться к медикам и психологам, и отметил, что в городе работает круглосуточная телефонная линия доверия, где можно получить соответствующую консультацию.

«Днепропетровск пережил шок, такого потрясения в городе не было никогда. Взаимодействие власти, правоохранительных структур и медиков было на высоком уровне. Первая скорая помощь приехала на место взрыва через 4 минуты. Помощь всем оказали своевременно и в полном объеме. Мы согласованно сработали при ликвидации последствий взрыва, теперь наше задача - восстановить равновесие и спокойствие во всегда стабильном по политическим, национальным и религиозным признакам городе», - отметил И.Куличенко.

В связи со взрывами, свои соболезнования и поддержку выразили Днепропетровску мэрии городов Кутаиси (Грузия) и Вены (Австрия), представители посольства Нидерландов в Украине и председатель Федерации Канадских муниципалитетов Роджер Андерсон.