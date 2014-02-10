Украинца, пытавшегося захватить самолет арестовали в Стамбуле

По данным агентства Anadolu, житель Украины, который представился как Артем Козлов, был заключен под стражу в воскресенье.

По данным агентства Франс Пресс, украинцу было назначено предварительное заключение под стражу. В совершении каких преступлений подозревается житель Украины, не уточняется, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета Харьков-Стамбул турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в пятницу пытался заставить экипаж направить самолет в Сочи. По словам представителя Службы безопасности Украины, мужчина во время полета попытался ворваться в кабину пилотов, потребовал развернуть самолет в Сочи, освободить задержанных участников столкновений на улице Грушевского в Киеве и угрожал взорвать самолет.

После инцидента борт со 110 пассажирами благополучно сел в аэропорту Стамбула. Дебошир, гражданин Украины, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, добровольно сдался полиции. В результате инцидента никто не пострадал.