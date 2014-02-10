Украинца, пытавшегося захватить самолет арестовали в Стамбуле
Суд в Стамбуле арестовал жителя Украины, который, предположительно, пытался заставить экипаж самолета турецкой авиакомпании лететь в Сочи, сообщают местные СМИ.
По данным агентства Anadolu, житель Украины, который представился как Артем Козлов, был заключен под стражу в воскресенье.
По данным агентства Франс Пресс, украинцу было назначено предварительное заключение под стражу. В совершении каких преступлений подозревается житель Украины, не уточняется, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что пассажир самолета Харьков-Стамбул турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в пятницу пытался заставить экипаж направить самолет в Сочи. По словам представителя Службы безопасности Украины, мужчина во время полета попытался ворваться в кабину пилотов, потребовал развернуть самолет в Сочи, освободить задержанных участников столкновений на улице Грушевского в Киеве и угрожал взорвать самолет.
После инцидента борт со 110 пассажирами благополучно сел в аэропорту Стамбула. Дебошир, гражданин Украины, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, добровольно сдался полиции. В результате инцидента никто не пострадал.