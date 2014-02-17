Бельгийского монарха просят не подписывать закон о детской эвтаназии

"Мы просим, Ваше Величество, прислушаться к голосу совести", — говорится в петиции, сбор подписей под которой проводится по инициативе испанского фонда CitizenGO, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство KAI.

Подчеркивая, что принятый парламентом документ является "самым страшным законом об эвтаназии во всем мире", авторы петиции отмечают, что король не должен быть заложником демократически принятых решений, поскольку "этические ценности для монарха имеют принципиальное значение".

По замыслу инициаторов, петиция, в которой выражена воля европейцев, должна помочь королю Филиппу в принятии "трудного решения".

Согласно закону, неизлечимо больные несовершеннолетние пациенты могут просить об эвтаназии в случае, если их боль невыносима и нет способов ее облегчения, а их болезнь, по прогнозам врачей, приведет в ближайшее время к летальному исходу. Это может быть одобрено лечащим врачом с письменного согласия родителей.

В пятницу с резкой критикой закона выступили католические епископы разных стран Европы. В частности, по словам главы епископата Бельгии монсеньора Андре Леонарда, закон "подрывает солидарность всех граждан со страдающими людьми". Леонард обратил внимание на то обстоятельство, что сейчас в Бельгии парадоксальным образом "гражданское право не позволяет несовершеннолетним выйти замуж или купить дом, но позволяет им решать вопрос о жизни и смерти".