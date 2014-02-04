Ким Чен Ына выдвинули кандидатом в депутаты КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын выдвинут кандидатом в депутаты Верховного народного собрания (парламента) республики 13-го созыва. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на информационное агентство ЦТАК.

Ранее было объявлено, что выборы в высший законодательный орган КНДР намечены на 9 марта.

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Кандидатура Ким Чен Ына выдвинута по 111-му избирательному округу в Пхеньяне, где большинство избирателей составляют военные. На собрании присутствовал высший командный состав Корейской народной армии (КНА) - начальник Главного политического управления Чхве Рен Хэ, начальник Генштаба Ли Ен Гиль, министр народных вооруженных сил (министр обороны) Чан Чон Нам. "Выдвижение кандидатуры Ким Чен Ына отражает единодушное желание всех военнослужащих страны",- подчеркнул в своем выступлении Чхве Рен Хэ.

Корейские солдаты и офицеры отметили это событие массовыми танцами в Пхеньяне, в их исполнении прозвучала популярная здесь патриотическая песня "Обеспечим защиту Ким Чен Ына ценой своей жизни".