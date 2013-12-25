Ким Чен Ын приказал войскам быть готовыми начать войну без предупреждения - СМИ

Об этом передает в среду агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) уточняет, что визит лидера Северной Кореи прошел во вторник. 526-я часть в городе Нампхо провинции Пхенан-намдо - "часть большой славы", поскольку в ней служили 57 "героев республики", воевавших в Корейской войне 1950-1953 годов, сообщает РИА Новости.

Проведя встречу с командованием части, Ким Чен Ын подчеркнул, что в армии должны помнить день провозглашения Ким Чен Ира "великим руководителем", потому что он сделал КНДР "военной державой мирового уровня".

Осмотрев условия жизни солдат, руководитель страны дал им наставления.

"Не забывайте, что нельзя объявлять, когда мы начнем войну, и продолжайте подготовку к бою", - наказал Ким Чен Ын.

Лидера КНДР сопровождали глава политбюро вице-маршал Чхве Рен Хе, начальник генштаба армии Ли Ен Гиль, министр народных вооруженных сил Чан Чон Нам и другие высшие военные лица страны.