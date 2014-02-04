Израильские солдаты по ошибке застрелили своего офицера

08:25, 04 февраля 2014
Мир
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Офицер израильской армии погиб в понедельник вечером после того, как попал под обстрел со стороны солдат еврейского государства у границы с сектором Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Израильские солдаты / REUTERS

Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

Офицер участвовал в операции в районе стены безопасности, отделяющей сектор Газа, но попал под огонь, открытый своими же солдатами.

Начато расследование происшествия.

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