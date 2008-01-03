Мир – на грани войны цен на газ?

После того как Иран урезал значительную часть поставок газа в Турцию, возросли опасения, не сможет ли Иран использовать свои огромные газовые резервы как экономическое оружие. Вчера Иран подтвердил, что сократил экспорт в соседнюю страну до 5 млн кубометров в сутки против обычных 20 млн, пишет Daily Telegraph (перевод материала размещен на сайте Инопресса).

Иран возложил вину за свои действия на Туркмению, которая прекратила поставки в Иран, однако этот шаг вызвал опасения, что Иран может ограничить свой газовый экспорт, чтобы повысить цены. Иранские представители заявили, что пошли на сокращение поставок после того, как иранские потребители остались без газа в холодную зимнюю погоду. "После недавнего резкого падения температуры и приостановки в поставках из Туркмении экспорт газа в Турцию был сведен до минимума", – сообщило иранское новостное агентство Fars.

Прошло два года с тех пор, как Россия сократила свои газовые поставки в Украину, спровоцировав рост цен на энергоносители, напоминает газета и отмечает, что хотя на данный момент Турция – единственный крупный импортер иранского газа, в ближайшие годы, как ожидается, в иранскую сеть включится больше стран.