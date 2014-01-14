Россия помогла Сирии вывозить химоружие

Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Согласно первоначально плану, высокотоксичные вещества должны были быть вывезены из Сирии до 31 декабря 2013 года, однако соблюсти «дедлайн» не удалось из-за нестабильной обстановки в стране.

В соответствии со скорректированным графиком, приоритетные химвещества, включающие около 20 тонн токсичного горчичного газа, должны быть вывезены до 31 марта 2014 года, а к концу июня 2014 года сирийское химоружие должно быть полностью уничтожено.

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"Российская сторона совместно с международным сообществом осуществляет военно-морскую фазу по обеспечению безопасности погрузки и транспортировки сирийского химического оружия к месту его передачи", - сказал министр обороны на селекторном совещании.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил военному ведомству принять непосредственное участие в обеспечении безопасности процесса уничтожения сирийского военно-химического потенциала.

"К решению данной задачи привлечены силы оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море", - информировал Шойгу.

Безопасность перевозки сирийского химоружия обеспечивает российский атомный ракетный крейсер "Петр Великий". На борту крейсера развернут штабной координационный центр для организации оперативного взаимодействия в период перевозки химического оружия. В его состав входят представители штаба оперативного соединения ВМФ России, а также офицеры связи с кораблей ВМС Дании, Норвегии, Китая.