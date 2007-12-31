Франция разорвала отношения с Сирией, а Сирия с Францией - нет

Президент Франции Николя САРКОЗИ объявил о прекращении контактов с Дамаском, обвинив сирийские власти во вмешательстве во внутренние дела Ливана.

Как сообщает телекомпания НТВ, Сирия удивлена заявлением французского Президента о разрыве дипломатических отношений между Парижем и Дамаском до полного разрешения политического кризиса в Ливане.

Позицию сирийских властей озвучил министр информации, выступая по местному телевидению. Он заявил, что его страна вместе с Францией работает над тем, чтобы в Ливане был избран законный президент.

В Ливане выборы президента страны сорвались из-за бойкота парламентской оппозиции, которую поддерживает Сирия.

Ливанский парламент не функционирует уже больше года, а работа правительства парализована коллективной отставкой министров, представлявших в правительстве блок шиитских партий.