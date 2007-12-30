Пакистанская оппозиция согласилась участвовать в выборах

Две основные оппозиционные партии Пакистана - Партия пакистанского народа (ППН) и "Мусульманская лига" - согласились участвовать в парламентских выборах, несмотря на ранее обсуждавшуюся возможность бойкота выборов в связи с убийством бывшего лидера ППН Беназир Бхутто. Муж Б.Бхутто Азиф Али Зардари, назначенный сегодня сопредседателем ППН, объявил, что на закрытом заседании исполнительного комитета партии было принято решение об участии в предстоящих выборах. Кроме того, руководство ППН обратилось к лидеру "Мусульманской лиги" экс-премьеру Пакистана Навазу Шарифу с призывом отказаться от бойкота, и Н.Шариф согласился присоединиться к ППН в решении участвовать в выборах, передает Associated Press.

Обе партии также пришли к согласию, что парламентские выборы должны состояться в намеченные сроки - 8 января 2008 г.

Решение оппозиции было поддержано правящей партией "Лига мусульман Пакистана". Ее представитель Тарик Азим заявил, что правящая партия приветствует решение оппозиции и также выступает за проведение выборов в намеченные сроки. Ранее Т.Азим предположил, что в случае бойкота со стороны оппозиционных партий парламентские выборы могут быть отложены на 3-4 недели.