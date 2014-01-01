Новогодние фейерверки в разных городах мира (фотогалерея)

На всей планете уже наступил Новый 2014-ый год. Планета отпраздновала его приход фейерверками.

В Дубае был поставлен новый мировой рекорд по масштабности фейерверка.

Россия встречает Новый год 11 раз.

Во всех уголках планеты Новый год празднуют с огромной помпой.

В Нью-Йорке центральную улицу засыпали морем конфети.