Новогодние фейерверки в разных городах мира (фотогалерея)

15:59, 01 января 2014
Мир
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Планета встретила Новый год.

/Фото: Reuters

На всей планете уже наступил Новый 2014-ый год. Планета отпраздновала его приход фейерверками.

Фейерверки Тайваня / Фото: Reuters

В Дубае был поставлен новый мировой рекорд по масштабности фейерверка.

Фейерверки Дубаи / Фото: Reuters

Россия встречает Новый год 11 раз.

Фейерверки Москвы / Фото: Reuters

Во всех уголках планеты Новый год празднуют с огромной помпой.

Фейерверки Лондона / Фото: Reuters

В Нью-Йорке центральную улицу засыпали морем конфети.

Фейерверки Нью-Йорка / Фото: Reuters
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