Новогодние фейерверки в разных городах мира (фотогалерея)
15:59, 01 января 2014Мир
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Планета встретила Новый год.
Сидней празднует Новый год одним из первых на планете / Фото: Reuters
На всей планете уже наступил Новый 2014-ый год. Планета отпраздновала его приход фейерверками.
Фейерверки Тайваня / Фото: Reuters
В Дубае был поставлен новый мировой рекорд по масштабности фейерверка.
Фейерверки Дубаи / Фото: Reuters
Россия встречает Новый год 11 раз.
Фейерверки Москвы / Фото: Reuters
Во всех уголках планеты Новый год празднуют с огромной помпой.
Фейерверки Лондона / Фото: Reuters
В Нью-Йорке центральную улицу засыпали морем конфети.
Фейерверки Нью-Йорка / Фото: Reuters
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