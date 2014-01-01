Названы самые опасные для журналистов страны

К началу нового года международные организации по традиции собрали данные о погибших за прошлый год журналистах в разных странах и назвали самые опасные для них. 70 журналистов были убиты в в 2013 году из-за своей профессиональной деятельности или непосредственно во время работы, подсчитала неправительственная организация "Комитет защиты журналистов", базирующаяся в Нью-Йорке.

Больше всего сотрудников СМИ - 29 человек - погибли в Сирии, где идет гражданская война. Затем следуют Ирак (10 человек) и Египет (6). Кроме того, среди опасных для репортеров стран названы Пакистан, Сомали, Индия, Бразилия, Филиппины и Россия, говорится в докладе.

В целом число погибших журналистов в минувшем году немного снизилось в сравнении со статистикой Комитета в 2012 году: тогда в мире профессиональным причинам были убиты 74 репортера. Такое же число погибших было в 2009 году. Это худшие показатели с начала составления отчетов организации в 1992 году, сообщает РБК.

Накануне Международная федерация журналистов привела свои данные. Цифры оказались больше, чем у Комитета: 108 погибших за год при выполнении своего профессионального долга.

"Уровень насилия по-прежнему недопустимо высок и необходимы срочные меры правительств для защиты и гарантирования права журналистов на жизнь", - считают в организации. В заявлении подчеркивается необходимость положить конец "безнаказанному насилию над журналистами и работниками СМИ", цитирует "Интерфакс".

Наиболее опасной для журналистов страной, по данным Федерации, является Сирия, где погибли 15 репортеров. Далее следуют Ирак (13 жертв), Пакистан, Филиппины и Индия (по 10 погибших), Сомали (7) и Египет (6).

Со своей стороны, базирующийся в Вене Международный институт прессы сообщил о гибели в 2013 году, по меньшей мере, 117 журналистов. Больше представителей СМИ погибли, данным этой организации, только в 1997 году. По сведениям института, самыми опасными регионами для журналистов стали Ближний Восток и Северная Африка, где в общей сложности были убиты 38 человек