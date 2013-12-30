Количество погибших при взрыве в троллейбусе в Волгограде достигло 14 человек

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай.

«К сожалению, количество погибших увеличилось до 14 человек, количество пострадавших – 28», - сказал Салагай.

По его словам, трое пострадавших в результате взрыва в троллейбусе в Волгограде будут доставлены в Москву.

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Как сообщал УНИАН, в Волгограде, 29 и 30 произошло два теракта. 29 декабря в здании железнодорожного вокзала в Волгограде в результате теракта погибло 17 человек, в том числе сотрудник полиции, более 30 пострадавших госпитализировано, в том числе один ребенок 2004 года рождения.

30 декабря в Волгограде произошел второй за сутки теракт – в троллейбусе.