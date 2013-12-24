Здание полиции в Египте пытались взорвать: ранены более 80 человек, есть жертвы

Восемь человек погибли и свыше 80 получили ранения в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля у управления полиции провинции Дакахлия в городе Эль-Мансура к северу Каира, уточняют местные медики, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о пяти погибших и более 60 пострадавших.

Как сообщает со ссылкой на очевидцев информационный портал ''Аль-Ахрам'', «взрыв был такой мощности, что полностью уничтожил правое крыло пятиэтажного здания полицейского управления». По словам очевидцев, опрошенных СМИ, под обломками здания находятся десятки людей. Сообщалось, что от взрыва пострадало и множество других домов.

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Незначительные ранения получил начальник управления безопасности провинции, были ранены и другие высокопоставленные офицеры.

Количество терактов и атак боевиков в Египте многократно возросло в начале июля этого года после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Сперва нападения на полицейских и военных происходили лишь на севере Синайского полуострова, а в последнее время боевики стали атаковать патрули и в других районах страны.