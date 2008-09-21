Машину со взрывчаткой подорвали возле полиции в Стране басков
08:53, 21 сентября 2008Мир
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Шесть человек ранены
По меньшей мере шесть человек получили ранения в воскресенье утром при взрыве автомобиля, начиненного взрывчаткой, у комиссариата полиции в городе Ондарроа (Страна басков), сообщает Национальное радио Испании (НРИ).
"Раненные - три сотрудника полиции и три случайных прохожих, доставлены в больницу", - отмечает НРИ.
По его данным, за несколько часов до инцидента сильный взрыв прогремел в городе Витория, столице Страны басков: у здания сбербанка Caja Vital также взорвался автомобиль с взрывчаткой, причинив большие разрушения зданию.
По информации НРИ, полиция полагает, что оба взрыва организованы сепаратистской группировкой ЭТА, добивающейся независимости Страны басков методами террора.
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