Машину со взрывчаткой подорвали возле полиции в Стране басков

По меньшей мере шесть человек получили ранения в воскресенье утром при взрыве автомобиля, начиненного взрывчаткой, у комиссариата полиции в городе Ондарроа (Страна басков), сообщает Национальное радио Испании (НРИ).

"Раненные - три сотрудника полиции и три случайных прохожих, доставлены в больницу", - отмечает НРИ.

По его данным, за несколько часов до инцидента сильный взрыв прогремел в городе Витория, столице Страны басков: у здания сбербанка Caja Vital также взорвался автомобиль с взрывчаткой, причинив большие разрушения зданию.

По информации НРИ, полиция полагает, что оба взрыва организованы сепаратистской группировкой ЭТА, добивающейся независимости Страны басков методами террора.