В Думе предлагают отправить больше войск в Приднестровье и объявить персоной нон грата мэра Кишинева
Депутат от фракции ЛДПР Роман Худяков предложил увеличить российский воинский контингент в Приднестровье для предотвращения попыток решения территориального вопроса со стороны Румынии и Молдавии
«Считаю целесообразным расширить российский воинский контингент в Приднестровье, это позволит предотвратить провокации в стиле Саакашвили, такой сценарий уже не кажется невероятным», - сказал Худяков, выступая в Госдуме в среду.
Он отметил, что Румыния активно ведет пропаганду объединения с Молдавией, однако для этого требуется решение приднестровского вопроса.
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«На пути объединения остался нерешенный вопрос с Приднестровьем, где проживают более 200 тысяч наших граждан и где на границе находятся наши миротворческие войска. Не возникает ли у молдавской и румынской властей желания быстрым силовым путем решить территориальный вопрос?» - сказал Худяков.
Также Худяков предложил МИД РФ объявить мэра Кишинева Дорина Киртоакэ персоной нон грата за его предложение отменить День победы.
«Такие действия – яркое проявление антироссийской политики. И предлагаю министру иностранных дел РФ объявить Дорина Киртоакэ персоной нон грата», - сказал Худяков, выступая в Госдуме в среду.