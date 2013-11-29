Молдова хочет объединиться с ЕС, а не с Румынией - премьер страны

«Нет. Потому что у нас очень четкие задачи по интеграции Республики Молдова в ЕС. Когда мы будем в Европейском союзе, там у нас там будет общее политическое пространство, экономическое, торговое. Без границ внутренних. Вот к этому мы будем стремиться», - сказал Лянкэ РИА Новости в кулуарах саммита «Восточное партнерство», отвечая на вопрос, возможно ли объединение Молдавии и Румынии.

Президент Румынии Траян Бэсеску заявил ранее, что хотел бы видеть Молдову и Румынию единым государством. По его словам, объединение с Молдовой должно стать третьим важным проектом во внешней политике Румынии после вступления в НАТО и присоединения к ЕС.