Молдова хочет объединиться с ЕС, а не с Румынией - премьер страны
20:27, 29 ноября 2013Мир
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Молдова не готова к объединению с Румынией, страна предпочитает интеграцию с ЕС, заявил премьер-министр Юрий Лянкэ
Лянкэ говорит, что Молдова не хочет в Румынию / Фото: basarabia.md
«Нет. Потому что у нас очень четкие задачи по интеграции Республики Молдова в ЕС. Когда мы будем в Европейском союзе, там у нас там будет общее политическое пространство, экономическое, торговое. Без границ внутренних. Вот к этому мы будем стремиться», - сказал Лянкэ РИА Новости в кулуарах саммита «Восточное партнерство», отвечая на вопрос, возможно ли объединение Молдавии и Румынии.
Президент Румынии Траян Бэсеску заявил ранее, что хотел бы видеть Молдову и Румынию единым государством. По его словам, объединение с Молдовой должно стать третьим важным проектом во внешней политике Румынии после вступления в НАТО и присоединения к ЕС.
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