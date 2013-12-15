Впервые в истории Германии пост министра обороны заняла женщина

Как передает РИА Новости, имена шестерых министров, которые будут представлять в кабмине Христианско-демократический союз, на брифинге в воскресенье вечером объявила лидер этой партии, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Накануне участники новой правящей коалиции - СДПГ и блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) - объявили о распределении министерских портфелей между партиями. Шесть министерств получили социал-демократы, пять плюс должность министра по особым поручениям, руководителя ведомства федерального канцлера - ХДС, а ее ”сестринской партии” ХСС досталось три министерских поста.

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Нынешний министр обороны Томас де Мезьер в новом правительстве возглавит МВД. Во главе немецкого министерства обороны традиционно стоят гражданские. Однако женщина принимает руководство оборонным ведомством впервые. По профессии Урсула фон дер Ляйен является врачом.

Ранее в воскресенье имена своих министров назвала СДПГ. В частности, партия объявила, что главой МИД станет Франк-Вальтер Штайнмайер, а председатель социал-демократов Зигмар Габриэль займет в новом правительстве Меркель пост вице-премьера, а также возглавит укрупненное министерство экономики и энергетики.