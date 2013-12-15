Новым главой МИД Германии станет Штайнмайер - решение партии

Такое решение, как сообщает СДПГ, в воскресенье утвердило руководство партии, передает РИА «Новости».

Председатель партии Зигмар Габриэль займет в новом правительстве Ангелы Меркель пост вице-премьера, а также возглавит укрупненное министерство экономики и энергетики.

Накануне участники новой правящей коалиции - СДПГ и блок Меркель ”Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз” - объявили о распределении министерских портфелей между партиями. Шесть министерств получили социал-демократы, пять плюс должность министра по особым поручениям, руководителя ведомства федерального канцлера - ХДС, а ее ”сестринской партии” ХСС досталось три министерских поста. Имена руководителей ведомств партии объявляют в воскресенье.