Парламент Чехии получил самого молодого в истории спикера - СМИ

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское информагентство ЧТК, Гамачек стал самым молодым спикером парламента за всю историю Чехии.

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”В ходе тайного голосования Ян Гамачек получил 195 голосов из 198, принимавших участие в голосовании”, - сообщил председатель парламентской комиссии по подсчету голосов Мартин Коловратник.

В Чехии 25-26 октября состоялись досрочные парламентские выборы. В Палату депутатов прошли представители семи политических партий. По итогам выборов Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП) получила 50 мандатов, новая партия ANO 2011 (”Акция недовольных граждан”) Андрея Бабиша - 47 мандатов, Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) - 33, правая партия ТОР 09 - 26, бывшая правящая Гражданская демократическая партия (ГДП) - 16, по 14 мандатов получили ”Рассвет прямой демократии” сенатора Томио Окамуры и партия христианских демократов. Всего в Палате депутатов заседают 200 народных избранников.